Mele: "Le parole di Giuntoli su Milik e Koulibaly sono un preciso messaggio"

Nel corso di Canale 8, il giornalista Silver Mele ha parlato anche delle parole di Giuntoli nell'intervista a Sky: "Giuntoli ha preso in contropiede chi riteneva già finito il percorso azzurro di Milik, noi compresi. E' un messaggio però molto chiaro al mercato secondo me: dopo il virus non sarà più lo stesso il mercato, cambieranno i valori, c'è il rischio di una svalutazione, ma Giuntoli dice noi non molleremo su nessuno. Anche su Koulibaly ed Allan risponde che non si accontenterà di offerte al ribasso".