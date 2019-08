Mele: "Lozano grande colpo e richiesta esplicita di Ancelotti. L'altra è James, ma è una situazione diversa"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Canale 8, Silver Mele, parlando del mercato azzurro: "Lozano è un giocatore importantissimo, anche per l'immagine che veicola in patria, ed Ancelotti ne parlò benissimo facendo intendere che era una sua richiesta proprio per le sue caratteristiche. Sarà un gradissimo acquisto, così come Manolas. Telenovela James? E' un altro obiettivo, un'altra richiesta di Ancelotti e l'uno non esclude l'altro. Il margine di difficoltà è più alto perché il Real non scende a patti ed è una partita più difficile. Nessuno lo mette in discussione, ma è un '91 e ha una situazione contrattuale diversa. Lui reclama spazio che al Real non sembra esserci, è in una fase importante della sua carriera per rilanciarsi ma bisogna fare i conti col Real".