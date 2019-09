Mele: "Si critica in fretta, ma nessuno parla dell'impatto di Mario Rui e la solidità di Di Lorenzo"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Canale 8, Silver Mele: "I tre volti di Torino sono Lozano, Di Lorenzo e Mario Rui. Per quest'ultimo si fa sempre in fretta a dire 'è inadeguato', ma Mario Rui ha avuto un impatto incredibile e tutti e tre hanno mostrato coraggio nel rischiare la giocata. Di Lorenzo aveva di fronte Ronaldo che segna solo quando si sposta dall'altro lato e Lozano chiede palla a Zielinski e chi pensa che quella giocata sia facile è in errore perché aveva solo 20cm perché c'erano i due difensori pronti a stringere. La Juve è fortissima, i tifosi pensano solo a dire 'non vinceremo lo Scudetto', ma sotto di 3 gol rischi l'imbarcata e poi hai il coraggio e la qualità per riaprirla, significa che ne hai ma nessuno lo dice".