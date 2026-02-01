Meret a Crc: "Siamo pochi e con tante partite, la stanchezza si sente! Su Di Lorenzo..."

Il calciatore azzurro, Alex Meret, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, al termine della gara contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole: "Assist sul gol di Vergara? Venendo loro uomo su uomo, era importante trovare Rasmus addosso. L'ho cercato, poi lui è stato bravo a proteggere palla e a farla scorrere per l'inserimento di Vergara che è stato bravo a controllare e concludere in porta. Siamo felici per il suo primo gol in Serie A e soprattutto per la vittoria.



Il gruppo voleva i tre punti stasera per il periodo che stiamo vivendo ed anche per un po' di rivalsa per l'eliminazione in Champions League, della quale ci è dispiaciuto molto. Siamo stati bravi contro una squadra sempre fastidiosa: l'abbiamo gestita bene, forse dovevamo chiuderla prima perché abbiamo avuto diverse occasioni, però siamo contenti.



Fino al 2-0 eravamo pienamente in controllo del match: sul 2-1 è chiaro che le cose si fanno leggermente più difficili. Forse dovevamo essere più lucidi e continuare a gestirla nello stesso modo, ma se avessimo concretizzato le occasioni create avremmo avuto un finale più tranquillo. Erano importanti i tre punti e sono arrivati.



È un momento di difficoltà, lo dicono i numeri: abbiamo poche sostituzioni ed abbiamo giocato ogni tre giorni tante partite quasi sempre gli stessi. Sicuramente la stanchezza si fa sentire. Ci dispiace tantissimo per l'infortunio di Giovanni, speriamo che non sia niente di grave, gli facciamo un grande in bocca al lupo e lo aspettiamo presto. Chi scende in campo dà sempre tutto per provare a vincere, speriamo in questa settimana di riuscire a recuperare qualche giocatore, perché è importante e serve per far riposare chi ha giocato tanto.



Gutierrez ha fatto un'ottima partita, sta giocando sulla fascia opposta rispetto al suo solito ruolo, però questo gli ha permesso di poter rientrare sul suo piede e fare un grandissimo gol. Siamo contenti anche per il suo primo gol in Serie A e ci auguriamo che ne possano arrivare anche altri.



Dobbiamo ringraziare i tifosi per come ci stanno sostenendo nelle ultime partite, anche dopo l'eliminazione hanno dimostrato grande compattezza e voglia di sostenerci. Noi cerchiamo di dare tutto ogni partita: stando uniti sarà più facile trovare i risultati. Anche per le prossime partite saranno fondamentali".