Meret, l'ex allenatore: “Andare a giocare altrove da titolare può solo servirgli”

Leonardo Semplici, ex allenatore di Alex Meret alla Spal, ne ha parlato ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Semplici, ex allenatore di Alex Meret alla Spal, ne ha parlato ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv: “Meret? Devo dire che da parte mia resto sorpreso, l’ho allenato e conosco il suo valore, il Napoli ovviamente non è la Spal, devo dire che lui ha grandi qualità ma che forse non le ha dimostrate ancora appieno, magari il club gli fa fare un’esperienza da titolare altrove che può solo servirgli”.