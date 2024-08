Meret: "Lavoriamo tanto per trovare automatismi. Vittoria deve darci fiducia e morale"

Questa sera su CRC, radio partner della SSC Napoli, al termine di Napoli-Bologna è intervenuto in esclusiva il portiere azzurro Alex Meret: "Oggi dopo la prima partita negativa a Verona era troppo importante trovare i tre punti in casa. L’abbiamo fatto con una buona prestazione, soprattutto in fase difensiva. Siamo stati concentrati e determinati per 90 minuti, abbiamo avuto grande spirito di sacrificio e concesso davvero poco al Bologna, che l’anno scorso ci ha messo in grande difficoltà.

In fase di possesso possiamo ancora migliorare, perché alcune giocate non ci sono riuscite, ma importante è stato lo spirito di abnegazione di tutti, che ci ha permesso di trovare il gol e un grande risultato che ci dà fiducia. Lavoriamo tanto in fase difensiva sulle diagonali e sulle scalate. C’è ancora qualcosa da migliorare, ma penso che si veda già il lavoro che stiamo facendo. Oggi i ragazzi sono stati molto bravi nelle pressioni, nello scivolare ed abbiamo concesso poco.

Dobbiamo continuare su questa strada, che è quella giusta, stare sempre corti e stretti e saper anche soffrire quando incontriamo squadre come quella di oggi che hanno un grande possesso palla e possono abbassarci. L’importante è stare uniti, saper soffrire e sfruttare le ripartenze. Oggi non era molto facile giocare da dietro, perché loro venivano a prenderci uomo contro uomo, con tanta pressione. Da questo punto di vista siamo stati anche un po’ imprecisi ogni tanto, ma abbiamo sempre cercato di fare quello che ci ha chiesto il mister: le giocate, la palla sulle punte. Stiamo cercando di dare un’identità a questa squadra. Il mister sta lavorando molto per cercare automatismi sia in fase di non possesso che di possesso.

Era troppo importante ripartire oggi con i tre punti, perché giocavamo in casa e venivamo da una brutta sconfitta. Questo deve darci fiducia e morale per affrontare al meglio le prossime partite e cercare di vincerne il più possibile. Buongiorno e Di Lorenzo sono giocatori di grande personalità, che non hanno paura di giocare la palla anche sotto pressione. Nell’uno contro uno sono molto forti ed oggi hanno fatto grandi chiusure. Come loro penso che tutta la squadra questa sera abbiamo lavorato al meglio e il lavoro che abbiamo fatto ci ha permesso di trovare i tre punti".