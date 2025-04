Meret spiega il metodo Conte: "Tantissimo allenamento fisico, se non sei al 100%..."

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Serie A e si è soffermato, tra i vari argomenti, sulla metodologia del tecnico Antonio Conte. Di seguito un estratto.

Cos'ha portato di nuovo e di diverso Conte? "Il mister fin da subito ha imposto un po' il suo modo di vedere le cose, di lavorare, è stato sempre molto rigido in allenamento. I ragazzi si allenano tantissimo dal punto di vista fisico. Ci alleniamo tanto ogni giorno della settimana. E anche dal punto di vista mentale il mister ci fa dare il 100%. Dobbiamo essere sempre al top tutti, sia dal punto di vista fisico che mentale, altrimenti non è contento. Stiamo facendo grandi risultati, quindi dobbiamo continuare a seguirlo, ci sta dando buoni frutti e vogliamo continuare a stare là in alto".