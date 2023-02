Meret sulla Champions: "Nessuno si aspettava questi grandi risultati, ora battiamo l'Eintracht!"

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI CADE ROVINOSAMENTE SUL CAMPO DELL'INTER: FINISCE 4-0 Brutta sconfitta per il Napoli Primavera, caduto sul campo dell'Inter. I nerazzurri rifilano addirittura un poker alla formazione di Frustalupi Brutta sconfitta per il Napoli Primavera, caduto sul campo dell'Inter. I nerazzurri rifilano addirittura un poker alla formazione di Frustalupi LE ALTRE DI A BASTONI COME SKRINIAR: L'INTER PUÒ PERDERE UN ALTRO PEZZO DA 90 A PARAMETRO ZERO Si rischia di vivere un film già visto, con la trattativa che va per le lunghe e il rischio di uno Skriniar-bis. Uno scenario da evitare assolutamente. Si rischia di vivere un film già visto, con la trattativa che va per le lunghe e il rischio di uno Skriniar-bis. Uno scenario da evitare assolutamente.