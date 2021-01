Meret sulle critiche: "Serve equilibrio, non bisogna ascoltarle! Quando arrivano complimenti..."

E' un periodo in cui il Napoli sta subendo tante critiche nonostante sia in piena corsa su tutti i fronti. Ne ha parlato Alex Meret, portiere azzurro, nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Dobbiamo vivere ogni situazione con equilibrio. Quando arrivano critiche non bisogna ascoltarle troppo e quando arrivano complimenti non bisogna prenderli troppo sul serio. Testa al lavoro e alle partite".