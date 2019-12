Meret sulle voci di un addio di Ancelotti: "Non ci interessano, pensiamo a fare meglio"

Alex Meret ha parlato quest'oggi in conferenza stampa insieme a Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida contro il Genk. Queste le sue dichiarazioni sul momento difficile del Napoli: "Sappiamo che dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Dobbiamo dare tutti il massimo altrimenti non si esce da questo momento. Voci o non voci non ci interessano, il gruppo non segue queste cose e pensa a fare solo il miglior lavoro sul campo".