Mertens-ADL, Galli: “Davanti ad una buona pizza ci si può mettere d’accordo”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’operatore di mercato, Giuseppe Galli: “Il calcio, soprattutto il mercato, sta cambiando ma non va fatta una colpa agli agenti. Andare a scadenza, oggi, se non sei un campione diventa problematico.

Mertens è giusto che finisca al Napoli: ha dato e ricevuto tanto. Davanti a una buona pizza ci si può mettere d’accordo, anche perché se le due parti hanno intenzione è molto più facile.

Il covid ha dato un colpettino a tante problematiche che c’erano già prima. Se dovesse andare via qualche esterno azzurro prenderei Deulofeu, che non è proprio un esterno ma più un trequartista. Koulibaly a certe cifre va dato via, anche se non è facile sostituirlo. Come tifoso spero non vada via mai”.