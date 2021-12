Mertens alla Rai: “Sfortunati con l’Empoli, non si tratta di mentalità. Speriamo di festeggiare nel 2022"

Ai margini della presentazione del nuovo calendario del Napoli, l’attaccante azzurro Dries Mertens ha parlato ai microfoni della Rai: “E’ bello vivere momenti così, speriamo di festeggiare tante cose con il Napoli nel 2022. Milan? Partita importante come le altre perchè se perdi contro l’Empoli e poi la vinci a Milano è importante perchè dopo un momento un po’ di difficoltà devi avere un po’ di fortuna. Contro l’Empoli non abbiamo giocato male, abbiano fatto qualche tiro in porta, abbiamo preso due pali e siamo stati sfortunati. Poi a Milano la partita era da 50 e 50 e l’abbiamo vinta. La gente pensa si tratti di mentalità ma non è così. La squadra dà sempre tutto, io sto qui da nove anni e ho sempre visto questo. Ieri abbiamo fatto bene, abbiamo vinto ma dobbiamo già pensare a mercoledì perchè ci aspetta un’altra partita”.