Mertens allontana il ritiro: "Giocherò almeno un altro anno, al Galatasaray o altrove"

Dries Mertens non ha ancora intenzione di pensare al momento in cui appendere gli scarpini al chiodo. Il top scorer della storia del Napoli, 37 anni a maggio, è dall'estate 2022 un calciatore del Galatasaray in Turchia e nelle scorse ore ha parlato del proprio futuro in un'intervista ripresa da Sporx.

A proposito del momento in cui dovrà ritirarsi dal calcio giocato, Mertens dice: "A dire il vero non lo so. Ci ho pensato molto in questi mesi ma non ho preso una decisione definitiva. Penso che continuerò almeno per un altro anno perché mi diverto e gioco spesso. Perché no? Potrebbe essere qui al Gala ma anche da qualche altra parte, comunque penso di continuare. Per quanto mi riguarda penso di andare bene e di poter proseguire".

Quest'anno il Galatasaray deve vedersela con un Fenerbahce molto tosto, al di là delle polemiche che stanno coinvolgendo il club gialloblù: "Sono molto contento che anche loro abbiano fatto tanti bei trasferimento e preso dei giocatori forti. Loro come noi segnano tanti gol e riescono a difendersi. Non molleremo e ce la giocheremo fino alla fine".

Chiusura tra il serio e il faceto: a chi darebbe la maglia numero 10 tra lei e Sneijder (ex Galatasaray anche lui)? A precisa domanda, Mertens risponde: "Direi Sneijder, era anche in gran forma quando giocava qui".