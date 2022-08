Mertens da Istanbul: "Tifosi pazzeschi, sono felice!". E dribbla la domanda sul 'no' alla Juve

E' vero che hai rifiutato la Juventus per il Galatasaray? Non appena sbarcato a Istanbul, ieri sera, a Dries Mertens è stata posta questa domanda

E' vero che hai rifiutato la Juventus per il Galatasaray? Non appena sbarcato a Istanbul, ieri sera, a Dries Mertens è stata posta questa domanda dai giornalisti presenti in aeroporto. Una questione che l'attaccante belga ha voluto dribblare così: "Sono venuto qui, adesso sono qui e sono felice. Quest'accoglienza è incredibile, non me l'aspettavo. Questi tifosi sono pazzeschi. Vogliamo fare cose speciali, il Galatasaray è il miglior club della Turchia".