Mertens e Osimhen insieme? Spalletti: “Può darsi. Ho un dubbio di formazione"

Luciano Spalletti ha parlato anche della possibilità che possano giocare insieme Mertens e Osimhen contro gli scaligeri

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, ha parlato anche della possibilità che possano giocare insieme Mertens e Osimhen contro gli scaligeri: "Si tiene presente tutto, anche perché abbiamo recuperato la rosa ed è più facile fare le scelte, anche se qualcosa accade sempre, tipo quello successo a Meret: siamo in credito. Può darsi si possa cambiare anche qualcosa da qui alla fine, ne abbiamo di più di calciatori a disposizione e quelli infortunati hanno fatto una preparazione corretta per fare più minuti. Io ho abbastanza chiara la formazione a fine settimana, ma in questo caso un dubbio me lo porto fino a domani. Uno solo".