Min. Sport Abodi: "Norvegia ci ha dato una lezione, ma ci aspettiamo una reazione"

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Ieri i norvegesi ci hanno dato una lezione, è sembrato di ripiombare improvvisamente nel clima degli Europei dello scorso anno. Nulla è perduto, in ogni caso abbiamo cinque mesi per dimostrare ancora una volta di aver imparato qualcosa da questa lezione". Così il ministro dello sport e dei diovani, Andrea Abodi, a Sky Tg24, commenta la sconfitta dell'Italia contro la Norvegia per 3-0 nella prima partita di qualificazione ai Mondiali 2026. "Adesso siamo nella fase delle emozioni e delle reazioni forti, soprattutto da parte dei tifosi. Ora ci aspettiamo le reazioni forti da parte loro", conclude. (ANSA).