Mertens esalta Sarri: "Sembrava che il pallone mi cercasse per far gol! Vi dico il mio più bello"

Dries Mertens, ex attaccante azzurro, oggi al Galatasaray, ha parlato a 'Obi One Podcast' ed è tornato sul traguardo raggiunto di miglior marcatore della storia del Napoli: "Diventare il miglior marcatore della storia del Napoli è stato incredibile. Quando arrivai, partivo spesso dalla panchina. Poi iniziai a segnare, fare assist… non ero mai stato un vero centravanti. Poi Higuain andò via, Milik si infortunò e Sarri mi disse: “Adesso giochi da attaccante”. Quella stagione fu la più importante: 35 gol, una cosa che non mi sarei mai aspettato".

E su Sarri, parole al miele: "Il suo gioco era spettacolare, il famoso ‘Sarri-ball’. Da attaccante tornavo indietro, risalivo il campo… sembrava che il pallone ti cercasse da solo per metterlo in rete. Il mio gol più bello? Il cucchiaio contro il Torino, indimenticabile. Le emozioni dopo quel gol sono ancora vive".