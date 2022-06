Mertens-Napoli, Alvino: “Si va verso la chiusura, ma aspetto a mettere la parola fine”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “Se mi rifaccio alla fredda cronaca le parole di Mertens mi sanno di addio. La breve dichiarazione di ieri dal mio punto di vista va verso la chiusura di un rapporto. Questa è la fredda cronaca però poi ci sono anche due personaggi: uno si chiama De Laurentiis e l’altro Mertens. Stando a loro due io aspetto, si può mettere la parola fine solo quando è finita. Aspetto l’eventuale discesa in campo di uno dei due o magari di entrambi per capire poi questi ultimi giorni di giugno come finiranno”.