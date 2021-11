Mertens o Petagna per sostituire Osimhen? Spalletti: "Scelgo Dries, ma Spalletti inventerà qualcosa"

Chi tra Petagna e Mertens per sostituire Osimhen? Non ha dubbi a riguardo Lele Adani, che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha espresso così la sua preferenza: "Se sta bene, sempre Mertens, per una questione di qualità e comprensione del gioco. Ma posso capire se stasera Spalletti sceglierà Petagna: nell’immediato si cambia meno la fisionomia della squadra con un centravanti vero, fisico, più simile a Osimhen nel fare salire la squadra e ovviare alla pressione avversaria.

Poi mi aspetto che Luciano s’inventi qualcosa nel percorso, dato che il nigeriano starà fuori parecchio. Le alternative non mancano: con il ritorno di Politano, Lozano può essere utilizzato anche da prima punta e non scordiamoci Elmas e Ounas. Il Napoli davanti ha tanta roba...".