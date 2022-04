Mertens-Osimhen dal 1'? Spalletti: "Possibile, ma avete visto cosa è accaduto con i viola?"

I tifosi del Napoli chiedono a gran voce la coppia Mertens-Osimhen in campo dall'inizio.

I tifosi del Napoli chiedono a gran voce la coppia Mertens-Osimhen in campo dall'inizio. A due giorni dal big match con la Roma l'allenatore azzurro, Luciano Spalletti, ha parlato di questa eventualità nel corso della conferenza stampa: "Sì, è possibile. Li abbiamo già fatti giocare insieme, come domenica scorsa nel secondo tempo. Quando la partita era in pari c'erano Mertens e Osimhen, poi in dei momenti ci siamo allungati, non siamo stati dentro alla partita e in campo c'erano Mertens e Osimhen. I tifosi sono anche quelli dell'Università a cui ho fatto fare la formazione a cinque persone diverse e mi hanno fatto cinque formazioni diverse. Poi è arrivata anche una ragazza che addirittura voleva cambiare modulo".