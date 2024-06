Mertens: "Pensavo sarebbe stata la mia ultima stagione, sorpreso dal mio rendimento"

Dries Mertens non sarà tra i protagonisti dell'Europeo ma continuerà ad esserlo con il Galatasaray.

Dries Mertens non sarà tra i protagonisti dell'Europeo ma continuerà ad esserlo con il Galatasaray. Dopo una stagione straordinaria, culminata con il trionfo in Super Lig, l'ex giocatore del Napoli ha di fatto annunciato la sua permanenza nel club di Istanbul: "Ho iniziato la scorsa stagione con la sensazione che sarebbe stata l'ultima. Inoltre pensavo che l'allenatore e la società volevano farmi giocare di meno. Avevano acquistato Ziyech, Zaha e Ndombele, grandi nomi. Ma ad un certo punto ho comunque lottato per meritarmi un posto nella squadra e ho giocato tanto. Sono davvero sorpreso dal mio rendimento".

Su Icardi: "È stato in lotta con Edin Dzeko per il titolo di capocannoniere, io avevo due assist in meno rispetto al giocatore migliore in questa classifica. Allora io e Mauro abbiamo stretto un accordo: gli ho lasciato fare alcuni gol che avrei potuto segnare io. Così lui è diventato capocannoniere e io sono diventato il re degli assist".