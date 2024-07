Mertens svela: "Ero venuto per un solo anno, ma sento di appartenere al Gala, sono felice qui"

Da quando ha lasciato Napoli nel 2022, Dries Mertens è diventato una leggenda del Galatasaray. L'ex azzurro ha lasciato il segno specialmente nelle ultime due stagioni con il club turco, con 9 gol e 19 assist nel campionato appena concluso. E dopo una serie di voci che lo davano per partente, il giocatore belga ha deciso di rinnovare il contratto con i Leoni fino al 30 giugno 2025.

Nel mirino la Super Lig. A seguito del legame confermato con il Gala, Mertens ha rilasciato delle dichiarazioni speciali al canale Youtube del club, in compagnia della moglie Kat Kerkhofs e del figlio Ciro. A partire dal nuovo scopo che si è prefissato di raggiungere per la stagione 2024-25: "Il mio obiettivo è vincere di nuovo con il Galatasaray in questa stagione, vincere il 25° campionato!", ha esordito.

Il retroscena. Tuttavia, nel corso dell'intervista, è emerso quale fosse veramente il piano iniziale dell'ex seconda punta del Napoli. Quando atterrò in Turchia e firmò per la prima volta con i giallorossi: "Ero venuto al Galatasaray per un solo anno, ma ora sono al terzo anno, il che significa che sono molto felice qui. Ciro è felice, mia moglie è felice...sentiamo di appartenere a questo posto. Abbiamo vinto dei trofei e pensavo che sarebbe stato bello così". Anche il rapporto con la piazza è speciale, come descritto da Mertens: "Sentiamo l'amore per noi. Siamo molto felici qui. Per questo volevamo rimanere qui e l'abbiamo fatto. In questa città puoi fare tutto quello che vuoi. È una grande città. Sento molto amore da parte dei tifosi e ne sono orgoglioso".