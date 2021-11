Mertens titolare? Spalletti: "Rientra tra le poche valutazioni da fare per il doppio impegno"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, si è soffermato anche sulla possibilità di vedere Dries Mertens titolare, domani contro lo Spartak Mosca e per tutto il periodo in cui mancherà Victor Osimhen, nel corso della sua conferenza stampa: "E' un giocatore importante, ci ha messo qualche giorno in più a causa dell'operazione, rientra nelle poche valutazioni che devo fare per questa partita in vista del doppio impegno settimanale".