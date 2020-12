Messi: "Non so se lascerò il Barça. Spero di far parte del club anche quando mi ritirerò"

Leo Messi, in un'intervista lasciata a La Sexta, ha parlato del suo futuro, del Barcellona e del come si sente ora dopo l'estate travagliata: "La verità è che oggi sto bene, è vero che ho passato un periodo molto brutto per tutta l'estate che ho passato, prima dell'estate per come è finita la stagione, poi è arrivato quello che è successo in estate, il burofax e tutto il resto, ma oggi mi sento bene e voglio lottare seriamente per tutto quello che abbiamo davanti. Sono emozionato, so che la società sta attraversando un momento molto difficile a livello di club e di squadra e tutto ciò che circonda Barcellona è difficile, ma non vedo l'ora".

Cosa senti per la maglia del Barça: "Tutto, l'ho sempre detto, il Barcellona è la mia vita. Sono qui da quando avevo 13 anni. Sono cresciuto sia nel club che in città. Vivo a Barcellona da più tempo che nel mio paese in Argentina. Ho imparato tutto qui, sono cresciuto e Il club mi ha formato come giocatore e come persona, mi ha dato tutto e ho sempre dato tutto per il Barcellona, ​​ho un rapporto d'amore perché è quello che ho vissuto da quando sono arrivato qui, l'amore che ho per la città, il club e tutto quello che ho a che fare con il Barcellona, ​​anche i miei figli sono nati qui".

Futuro: "Non so se lascerò il Barça, ne parlerò a fine stagione. Spero di far parte del Barcellona come club anche quando mi ritirerò. Ho sempre avuto il pensiero di divertirmi e vivere negli Stati Uniti, di giocare quel campionato. Se succederà non lo so”.