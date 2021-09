Messico, il ct Martino chiarisce: "Lozano escluso perché non al 100% e non per le restrizioni"

Hirving Lozano non è stato convocato dal Messico per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Messico-Giamaica, il ct della nazionale messicana, Gerardo Marino, ha parlato della mancata convocazione dell'attaccante del Napoli: "Nel caso di Lozano, ci ha detto che non era al 100% per stare con la Nazionale e l'abbiamo automaticamente rimosso dalla lista. La sua esclusione non ha nulla a che fare con alcuna restrizione per il Covid".