Miccoli: "Conservo con amore e orgoglio l'orecchino di Diego, il mio sogno era ridarglielo"

Nel corso di ‘Radio Goal’, Fabrizio Miccoli, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Si è detto un po’ di tutto in questi giorni, sono davvero molto triste. Ho un tatuaggio in suo onore, il suo orecchino che comprai all’asta e ho dato il suo nome a mio figlio, ma aldilà di questo per me Diego è stato tutto nel calcio. Avrei voluto incontrarlo per restituirgli l’orecchino, ho parlato anche con Diego jr per cercare una data per incontrarlo, non esserci riuscito è il mio rammarico più grande. Terrò ancora con più amore e orgoglio questo orecchino. Diego lo sapeva ed era contento che lo avevo comprato io, ripeto il mio sogno sarebbe stato poterglielo ridare. Ho anche una sua maglia con dedica dell’Argentina che mi portò Pastore, mio compagno al Palermo che giocava in nazionale quando l’allenava Maradona. Quando giocavo nel Casarano ero soprannominato il Maradona del Salento, ho portato con orgoglio quel soprannome”.