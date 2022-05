Miglior difensore al mondo? Koulibaly: "Non sono d'accordo con chi dice che sia io"

Arkadiusz Milik recentemente ha dichiarato che Kalidou Koulibaly è il miglior difensore al mondo. E' d'accordo il diretto interessato?

Arkadiusz Milik recentemente ha dichiarato che Kalidou Koulibaly è il miglior difensore al mondo. E' d'accordo il diretto interessato? Gli è stato chiesto nel corso di un'intervista rilasciata a Onze Mondial: "Non sono d'accordo con nessuno quando si dice questo. Le persone hanno la loro opinione, io provo a dare il massimo in campo e fare il mio lavoro al meglio, cercando di essere uno dei migliori difensori al mondo. Le parole di Arek su di me mi hanno reso felice. Lui è un attaccante di qualità e sapevo che avrebbe fatto bene al Marsiglia. Ho avuto la fortuna di giocare con un grande attaccante come lui. Alcuni sono rimasti sorpresi per i gol fatti a Marsiglia, ma io lo sapevo perché è un centravanti completo. Sa attaccare, difendere, segna da destra, da sinistra, di testa. In allenamento ci sfidavamo continuamente".