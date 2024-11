Migliorare offensivamente? Conte non entra nel merito: "Su tutto c'è da migliorare..."

Se da un lato il Napoli è molto solido con la seconda difesa del campionato, dall'altro lato invece è sesto per gol fatti e settimo per xG prodotti e nelle ultime gare ha creato poche occasioni da gol. Da qui è nata una delle domande poste ieri in conferenza stampa ad Antonio Conte che però non è entrato nel merito della questione.

Parla di percorsa, in primis ha dato solidità difensiva, ora il prossimo passo è un miglioramento nella proposta offensiva?

"Su tutto c'è da migliorare, noi lavoriamo su tutto ogni singolo giorno. Migliorare da primi in classifica significa comunque ricercare l'eccellenza in assoluto e noi la ricerchiamo e quindi continuiamo a lavorare per soddisfare tutte le esigenze possibili che avete".