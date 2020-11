Mihajlovic in conferenza: "Superiori l'ultimo quarto d'ora, potevamo pareggiare. Arbitro bravo sul 2-0"

Sinisa Mihajlovic ha commentato in conferenza stampa il ko col Napoli dalla sala stampa dello stadio Dall’Ara.

20.12 - Inizia la conferenza di Mihajlovic.

Un commento sulla prestazione?

"Oggi è stata una partita equilibrata, abbiamo sofferto di meno in difesa e altresì creato di meno. Gli ultimi 15/20 minuti siamo stati superiori e potevamo pareggiare, dispiace non esserci riusciti. La prestazione però c'è stata"

Come giudica l'arbitraggio di questa sera?

"Bene, finalmente un arbitro che è andato a vedere al VAR un suo giudizio sbagliato. Io meritavo di essere espulso, ringrazio il quarto uomo".

Un giudizio sulla partita di Dominguez...

"E' stato bravo, ha fatto quello che gli ho chiesto. Alla fine ho messo dentro Svanberg che è stato anche lui bravo, come poi tutta la squadra. Mi dispiace per Danilo che sul gol ha sbagliato, ma per il resto è stato impeccabile. E' un momento un po' così..."

20.15 - Finisce qui la conferenza stampa di Mihajlovic.