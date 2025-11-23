Auriemma: "Conte infastidito dalla verità di ADL. Poteva reagire meno stizzito..."

Il giornalista Raffaele Auriemma, tramite un post sul suo profilo Facebook, ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte in risposta ad Aurelio De Laurentiis: "È del tutto evidente che la verità scritta da De Laurentiis abbia infastidito Antonio Conte. All’indomani di un periodo tribolato e dopo la bella vittoria 'primato' a distanza di un mese dal 3-1 sull’Inter, sarebbe stata preferibile una sua reazione meno stizzita".

Infatti, subito dopo il fischio finale di Napoli-Atalanta 3-1 il presidente Aurelio De Laurentiis su X ha scritto: "Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni". Poco più tardi, ai microfoni di Dazn il tecnico Antonio Conte ha corretto queste parole: "Non c'era bisogno di riprendermi la squadra perché la squadra stava con me, sta con me e starà sempre con me. Così come io starò sempre con loro. Abbiamo un rapporto molto stretto e forte. Sanno che hanno di fronte una persona vera, onesta, che non ha maschere. Io non riesco a mettere maschere e questo credo non piaccia a tanti. Sono uno che si espone, cosa che tanti non hanno il coraggio di fare. Nell'onestà, nella schiettezza, nella veridicità dei fatti e dei rapporti che ho coi ragazzi, sanno che mai nessuno potrà incrinare il nostro rapporto. Potranno succedere tante cose, ma il rapporto con la squadra sarà sempre molto forte".