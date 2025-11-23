Auriemma: "Conte infastidito dalla verità di ADL. Poteva reagire meno stizzito..."

Oggi alle 19:30Le Interviste
di Davide Baratto

Il giornalista Raffaele Auriemma, tramite un post sul suo profilo Facebook, ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte in risposta ad Aurelio De Laurentiis: "È del tutto evidente che la verità scritta da De Laurentiis abbia infastidito Antonio Conte. All’indomani di un periodo tribolato e dopo la bella vittoria 'primato' a distanza di un mese dal 3-1 sull’Inter, sarebbe stata preferibile una sua reazione meno stizzita".

Infatti, subito dopo il fischio finale di Napoli-Atalanta 3-1 il presidente Aurelio De Laurentiis su X ha scritto: "Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni". Poco più tardi, ai microfoni di Dazn il tecnico Antonio Conte ha corretto queste parole: "Non c'era bisogno di riprendermi la squadra perché la squadra stava con me, sta con me e starà sempre con me. Così come io starò sempre con loro. Abbiamo un rapporto molto stretto e forte. Sanno che hanno di fronte una persona vera, onesta, che non ha maschere. Io non riesco a mettere maschere e questo credo non piaccia a tanti. Sono uno che si espone, cosa che tanti non hanno il coraggio di fare. Nell'onestà, nella schiettezza, nella veridicità dei fatti e dei rapporti che ho coi ragazzi, sanno che mai nessuno potrà incrinare il nostro rapporto. Potranno succedere tante cose, ma il rapporto con la squadra sarà sempre molto forte".