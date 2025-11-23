Cesarano: "Conte non hai perso lo spogliatoio di mano, il vero problema era un altro"

vedi letture

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Rino Cesarano: "Non c'è stato mai questo sfilacciamento, come poteva far sembrare la conferenza stampa di Conte a Bologna, che è stata veramente forte, proprio dura. Ma secondo me non ha mai perso lo spogliatoio di mano, è che c'erano dei piccoli malumori. Ma il vero problema è fisico e anche l'infermeria super piena, perché non riesce ad alternare certe situazioni. Stasera abbiamo capito che alcuni giocatori possono rendersi utili alla causa, come Neres e Lang che erano un po' trascurati. Però creando poi un dispositivo anche tattico.

Per esempio non c'era un cambio per i centrocampisti stasera e quindi è stato costretto pure a schierarsi in questa maniera che poi si è rivelata proficua, e la può provare anche altre volte. Perché c’è Beukema, ma anche Marianucci come centrale, che è uno solido. Deve crescere un po' Lucca. Quindi per me questa squadra stasera ha ripreso il cammino di prima, ma non perché abbia fatto pace con Conte ma perché ha ritrovato certe energie e che adesso le deve recuperare in pieno".