Il nuovo modulo funziona, Repubblica: "Mai mettere alle strette Conte! Così ha ideato il 3-4-3"

Il Napoli torna a ruggire e lo fa con un cambio di marcia che porta la firma inconfondibile di Antonio Conte. La brillante vittoria per 3-1 contro l'Atalanta al Maradona, griffata dalla doppietta di Neres e dal sigillo di Lang, non è solo un successo di campo, ma il frutto di una vera e propria rivoluzione tattica. Come riporta Repubblica, il nuovo assetto non è arrivato per caso, ma è stato "confezionato" dal tecnico durante la sua settimana di permanenza nell'abitazione torinese. Conte, a suo agio quando la pressione è massima, ha disegnato un nuovo abito tattico per gli azzurri.

La mossa decisiva? L'introduzione di soli due centrocampisti e l'avanzamento di Hojlund come apripista offensivo, in attesa del rientro di Lukaku. Ed è stato proprio il danese a innescare Neres per il gol che non solo ha sbloccato il match, ma ha anche posto fine a un'astinenza realizzativa di 308 minuti. Il Napoli è tornato a fare il lider maximo e ora la squadra sembra aver trovato un'altra quadratura.