Chiariello: “Conte è un genio, capace di non parlare mai di calcio. Ma una sua frase è il cambio di rotta”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la conferenza stampa di Antonio Conte dopo la vittoria del Napoli contro l’Atalanta: “Conte ha certificato che è un genio, perché anche questa sera è stato capace di non parlare di calcio. Non si dice una parola di calcio quando c'è una conferenza stampa di Conte. Si parla delle scie chimiche, della guerra in qualsiasi parte del mondo, ma non si parla di calcio mai. L'unico accenno al cambio sistema di gioco, ma non ha detto perché non ha mai giocato con le due ali, non ha detto perché è entrato Mazzocchi non Olivera, non ha spiegato come mai ha fatto cinque cambi entro il 70’, cosa che non ha mai fatto fino a oggi. Non ha spiegato un sacco di cose e di fronte alle domande, quelle più toste, ha opposto il silenzio di 15-20 secondi aggirandole completamente.

Era in palese difficoltà e stasera ha detto la frase che è il titolo: ‘Dopo 5 mesi di lavoro tutti devono essere utilizzati’. Ecco il cambio di rotta che è derivato dal confronto con la squadra. Aspetta 5 mesi, sono tanti. Quindi quando lui si è preso dice ‘le responsabilità’ dice solo una mezza verità, perché di fatto non ha analizzato le sue responsabilità tecniche e tattiche di gestione di questi 5 mesi. Fermo restando che il Napoli è in lotta per lo scudetto, quindi non è che stiamo parlando di una frana epocale. L'Atalanta è una frana epocale che con uno squadrone c'ha 13 punti ed è 13esima in classifica. Il Napoli ha dei problemi dei quali Conte ne ha qualche responsabilità, ma essendo un uomo molto abile riesce sempre a uscirne, perché è un uomo abilissimo”.