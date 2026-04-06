Live Milan, Allegri: "Gare che si sbloccano da episodio, bravo il Napoli a sfruttarlo"

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Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.07 - Inizia la conferenza stampa.

"La partita potesse essere bloccata me lo immaginavo: il Napoli è una squadra che concede poco ed è molto bravo in velocità. Abbiamo perso una palla su una diagonale e loro, a campo aperto, sono ripartiti. Anche nel secondo tempo sono ripartiti: sono partite dove devi essere bravo a portarti gli episodi dalla tua parte e il Napoli è stato bravo a farlo".

Bisogna più guardare le squadre che sono dietro? "Mancano un po' di vittorie, bisogna guardare ancora indietro. Dobbiamo sapere che mancano 7 partite e dobbiamo fare i punti necessari per entrare in Champions".

Mancato un po' di coraggio alla squadra? I cambi si potevano fare un po' prima? "Se avessi la sfera magica... Fullkrug e Nkunku hanno fatto una buona partita. Leao ha fatto due mezzi allenamenti, i giocatori non sono macchine. Purtroppo quest'anno Rafa è stato tormentato da vari tipi di infortuni. Ora dobbiamo lavorare bene perché sabato abbiamo una partita importante contro una squadra rognosa. Poi mancheranno altre 6 partite e bisogna mantenere la calma".

Il Milan si è accontentato del pareggio? "C'è stato un cross con mezza deviazione e Politano ha fatto gol. Il Napoli è stato bravo a sfruttare l'occasione. Potevamo essere più precisi negli ultimi 30 metri".

23.12- Termina la conferenza stampa.