Live Milan, Pavlovic: "Perso il 2° posto ma dobbiamo restare concentrati. Oggi ci è mancato coraggio"

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Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, posticipo della 31esima giornata di Serie A.

Siete delusi? "Naturalmente, oggo abbiamo perso il secondo posto. Ma dobbiamo restare concentrati perché abbiamo altre partite".

Vi è mancato coraggio, così come a Roma? "Possiamo dirlo, perché quando perdiamo ce lo meritiamo, quando vinciamo ce lo meritiamo".