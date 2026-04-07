Spinazzola a Dazn: "A Politano avevo detto 'la risolvi te'. Ora vinciamole tutte"

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L'esterno del Napoli parla dell'amicizia con Politano, di puntare al filotto vittorie in ottica scudetto e del caso Lukaku

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-0 contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa c'è in questi abbracci con Spinazzola e in queste giornate?

"Abbiamo condiviso anche una cosa brutta pochi giorni fa (l'eliminazione con la Nazionale, ndr), però questo è il calcio. Oggi c'è stata una grande reazione da parte di tutti e soprattutto da parte nostra. Sono contento per Matteo, prima di entrare oggi gli avevo detto 'La risolvi te', e infatti... è la sua preda preferita il Milan".

Ci credete al sogno Scudetto?

"Io penso che noi crediamo nel vincerle tutte, poi dopo vedremo dove staremo. Noi ci crediamo di fare un bel filotto, oggi era importantissimo anche per la Champions e per il secondo posto. Poi vedremo dove staremo il 25 maggio".

Romelu Lukaku lo aspettate...

"Sì, sì. Lo aspettiamo e soprattutto speriamo che Rom... è stato un anno difficile per lui. Lui ha perso il papà, lui è una persona molto emotiva: sembra grande e grosso ma è un bel bamboccione. Io lo chiamo 'Il gigante buono'. Tante volte a fine allenamento parliamo e so quanto ha sofferto. Spero soprattutto per lui che passi questa cosa".