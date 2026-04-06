Milan, Bartesaghi a Dazn all'intervallo: "Serve pazienza per trovare spazi giusti"
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L'esterno del Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del secondo tempo della partita contro il Napoli, bloccata sullo 0-0
Davide Bartesaghi, esterno del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo del match contro il Napoli, sul risultato parziale di 0-0. Queste le sue dichiarazioni: "Bisogna avere più pazienza e giocare da un lato opposto all'altro, che dopo un po' loro si allungano e si allargano. Bisogna avere pazienza per trovare gli spazi giusti".
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