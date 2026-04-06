Ultim'ora Hojlund in dubbio per Napoli-Milan! Il Mattino: corsa contro il tempo per recuperarlo

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Possibile stop improvviso in casa Napoli a poche ore dal big match contro il Milan.

Possibile stop improvviso in casa Napoli a poche ore dal big match contro il Milan. Rasmus Hojlund, secondo quanto riferito da Il Mattino, sarebbe in dubbio a causa di un problema fisico emerso nelle ultime ore, con Antonio Conte che spera ancora in un recupero in extremis. La situazione è delicata, soprattutto considerando l’assenza di Lukaku. In caso di forfait del danese, il tecnico sarebbe costretto a ridisegnare l’attacco, valutando soluzioni d’emergenza.

“Una corsa contro il tempo”, scrive il quotidiano nella sua edizione online, "per avere a disposizione il centravanti", punto di riferimento offensivo della squadra. In alternativa, spazio a Giovane come prima punta o a un assetto diverso. Ore decisive dunque per il Napoli, che rischia di affrontare il Milan senza il suo uomo chiave.

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