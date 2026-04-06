Ultim'ora Hojlund salta Napoli-Milan! Sky: out per un virus intestinale, scelto il sostituto

vedi letture

Colpo di scena a poche ore da Napoli-Milan: Rasmus Hojlund non sarà della partita. L’attaccante danese è stato fermato da un virus intestinale e non è riuscito a recuperare per il match del Maradona. Per Antonio Conte si tratta di un’emergenza totale in attacco, considerando anche l’assenza di Lukaku. Al centro del reparto offensivo dovrebbe esserci Giovane, alla prima da titolare dopo l’arrivo dal Verona.

A supporto agiranno McTominay e De Bruyne, mentre sugli esterni sono pronti Spinazzola e Gutierrez, favorito su Politano. In mezzo al campo spazio alla coppia Lobotka-Anguissa. In difesa torna Juan Jesus accanto a Buongiorno e Olivera, con Milinkovic-Savic tra i pali.