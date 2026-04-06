Milan, Tare a Dazn: "Che stadio e che pubblico! Sarà spettacolo, dobbiamo vincere"

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Il direttore sportivo del Milan esalta il Maradona e i suoi tifosi. Il punto su Rafa Leao e sulla classifica, con un occhio alla corsa Champions

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del big match contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Si affrontano due grandi squadre, la classifica dice questo, perciò stasera sarà uno spettacolo. Dobbiamo essere bravi sapendo che oggi si gioca tanto per la classifica che si è accorciata, soprattutto dopo la vittoria della Juve. Per noi stasera è fondamentale uscire, perché no, anche con una vittoria. Per quanto riguarda la coppia d'attacco, non c'è nulla di sorprendente: sono due giocatori importanti come gli altri attaccanti. La cosa più bella per Allegri è di avere tante scelte. Cerco di guardare più in alto che in basso per carattere, però dobbiamo essere attenti. Giocare in uno stadio del genere con un pubblico del genere... non c'è cosa più bella per un giocatore. Dobbiamo cercare in tutti i modi di vincere".

Si parla tanto di Rafa Leao, i suoi numeri sono discreti e si sta adattando al ruolo di centravanti:

"Parliamo quasi ogni settimana di Leao. Le qualità sue sono fuori discussione, il suo problema sono stati i tanti infortuni in qeusta stagione, che non lo hanno fatto esprimere al meglio. Adesso viene da due settimane fermo, ha fatto gli ultimi tre giorni di allenamento con la squadra, lo abbiamo portato in panchina perché è un giocatore importante che può fare la differenza a partita in corso. Futuro? Ha un contratto di altri due anni ed è un giocatore molto importante per il Milan".