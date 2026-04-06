Biazzo: "Santos ha cambiato la gara! Riflettiamo sul livello delle prime di Serie A..."
Il giornalista Salvatore Biazzo, ai microfoni di Tele A nel corso di 'La Partita dei Campioni', ha commentato la prestazione del Napoli di Antonio Conte che ha vinto 1-0 contro il Milan grazie al gol di Matteo Politano nel secondo tempo. Di seguito le sue dichiarazioni: "Alisson Santos ha cambiato la partita, ma riflettiamo anche sulla partita che abbiamo visto ed il livello. La seconda e terza del campionato italiano hanno fatto una partita di questo tipo, non certo all’altezza delle aspettative e delle loro qualità".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Napoli-Milan, le pagelle: Politano decide, Alisson elettrico! Bene la difesa, Conte batte Max di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
12 apr 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Parma
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneConte-Italia, Sky: è lusingato, ma accetterebbe in un solo caso! E ADL vuole tenerlo
Arturo MinerviniADL: "Calcio italiano? Pazziella mman e criatur! Sono troppe 20 squadre in A. Su Malagò..."
Arturo MinerviniLukaku rompe il silenzio sui social: “Ecco come stanno le cose, devo stare bene per aiutare il Napoli”
Pierpaolo MatroneDe Bruyne: "Sto bene, già giocato più di quanto pensassi! Lukaku? A Napoli tutto amplificato..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com