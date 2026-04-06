Biazzo: "Santos ha cambiato la gara! Riflettiamo sul livello delle prime di Serie A..."

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Il giornalista Salvatore Biazzo, ai microfoni di Tele A nel corso di 'La Partita dei Campioni', ha commentato la prestazione del Napoli di Antonio Conte che ha vinto 1-0 contro il Milan grazie al gol di Matteo Politano nel secondo tempo. Di seguito le sue dichiarazioni: "Alisson Santos ha cambiato la partita, ma riflettiamo anche sulla partita che abbiamo visto ed il livello. La seconda e terza del campionato italiano hanno fatto una partita di questo tipo, non certo all’altezza delle aspettative e delle loro qualità".