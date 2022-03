Milan, Florenzi: "Del Napoli dobbiamo temere il loro gioco e l'impronta data da Spalletti"

"Dobbiamo ripartire dalla prestazione di questa sera e portarlo a Napoli, in una partita importante".

Alessandro Florenzi, esterno del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 in Coppa Italia contro l'Inter: "Il livello di crescita è costante, abbiamo qualche rammarico per il primo tempo, nel secondo ci è mancato il guizzo. Dobbiamo ripartire dalla prestazione di questa sera e portarlo a Napoli, in una partita importante".

Cosa rappresenta questa prestazione personale di oggi?

"Per me non deve cambiare niente, devo dare tutto quello che ho in allenamento e in partita. Siamo tanti giocatori bravi, remiamo tutti dalla stessa parte ed è la cosa più importante. Del Napoli dobbiamo temere il loro gioco e l'impronta data da Spalletti. Lui sa cosa penso di cosa ha portato nelle sue varie squadre".