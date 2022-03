Milan, Giroud: "Napoli resta pericolo come Inter e Juve, ma scudetto è alla nostra portata"

"Ibrahimovic? Mi piaceva per il suo stile, adesso che sono al Milan ci siamo scambiati le maglie".

Il centravanti del Milan, Olivier Giroud, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport lanciando la volata per lo scudetto: “Scudetto, si può fare. Io, i tanti francesi, Ibra: questo Milan è da sogno. L’Inter resta un pericolo come Napoli e Juve, ma la vittoria è alla portata. Servirà lucidità fino alla fine. Sono tornato in nazionale grazie ai rossoneri, c’è una perfetta alchimia tra giocatori di esperienza e giovani. V

edo gli ingredienti giusti: non ci sono star, ma nomi importanti sì. Ibra? Mi piaceva per il suo stile, adesso che sono al Milan ci siamo scambiati le maglie. Theo? È impressionante, Maignan il futuro. Kalulu mi ha sorpreso con la polivalenza”.