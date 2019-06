Milan, il resp. giovanili Beretta: "Gaetano talento di grande qualità, per il futuro il Napoli valuterà diverse ipotesi"

Ospite dei microfoni di TMW, a margine del "Football Leader" in corso a Napoli da oggi, il responsabile del Settore Giovanile del Milan Mario Beretta parla così di alcuni talenti del panorama italiano.

Gaetano è pronto per il salto di qualità? "Non consiglio nulla al Napoli, sanno benissimo cosa fare, in particolare Gianluca Grava, lo gestiranno al meglio. E' un talento con grandi qualità, più la Prima Squadra è di grande qualità, più il giovane rischia di non trovare spazio. Probabilmente valuteranno se tenerlo o se mandarlo a giocare in C o in B, dipenderà anche dalle richieste".