Milan-Juve inguardabile, Adani: “Facciamo ridere! Si sono inventati o gioco o risultati…”

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Lele Adani, ex calciatore e commentatore tecnico per Rai Sport, alla Domenica Sportiva si è espresso così su Milan-Juventus

Lele Adani, ex calciatore e commentatore tecnico per Rai Sport, alla Domenica Sportiva si è espresso così su Milan-Juventus: "Secondo me la metà degli italiani è contenta di aver visto questo Milan-Juventus. Quanti sentite che dicono che è meglio aver la difesa migliore? O che conta non subire gol? Quanti nelle trasmissioni o nei podcast celebreranno il fatto di non aver fatto tirare in porta l'avversario? Oppure il fatto di aver consolidato la posizione Champions? Tanti, troppi.

Sono dieci anni che dico che per allinearci al mondo bisogna fare un calcio di ritmo, di proposta, di dominio, di coraggio. E vengo preso per filosofo o teorico. E succede perché dico che questo calcio non è asportabile. Ma facciamo ridere! Non emozioniamo! Chi ha guardato Milan-Juventus, avrà spento dopo un quarto d'ora. Non ci resta che piangere! I sessantamila di San Siro sono contenti perché hanno raggiunto la Champions League? Per contestare il progresso si sono inventati la dicotomia tra gioco e risultati in questo Paese! Ma per fare risultato non devi fare partite così, che fanno schifo. Nelle tv tanti dicono questo".