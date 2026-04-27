Futuro Nazionale, Calamai: "Meglio Allegri di Conte per un motivo"

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"Tanto, avviso ai naviganti, anche dopo il terzo fallito assalto al Mondiale, non cambierà nulla e nessun aiuterà la Nazionale e il suo commissario tecnico".

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato del futuro ct della Nazionale italiana: "Si dice che i nomi più caldi siano quelli di Allegri e Conte. Io punterei sull’attuale allenatore del Milan. Che, a differenza di Conte, è meno allenatore e più selezionatore. Proprio quello che serve in questo ruolo. Tanto, avviso ai naviganti, anche dopo il terzo fallito assalto al Mondiale, non cambierà nulla e nessun aiuterà la Nazionale e il suo commissario tecnico".

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