Conte-Napoli, si va verso l'addio. Repubblica: "Il club torna al modello plusvalenze"

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Così l'edizione odierna di Repubblica scrive delle strategie future del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

“Sul Napoli di Aurelio De Laurentiis soffia sempre più forte il vento della restaurazione, a dispetto degli straordinari successi ottenuti dalla squadra nelle ultime stagioni: due scudetti e la Supercoppa Italiana”. Così l'edizione odierna di Repubblica scrive delle strategie future del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Secondo il quotidiano si avvicina sempre di più l’ipotesi di una separazione tra Antonio Conte e il Napoli a fine stagione. Un addio ritenuto ormai molto probabile, legato soprattutto alla nuova realtà economica del club. Il Napoli non può più sostenere la politica di investimenti degli ultimi anni.

Il nodo centrale, sottolinea il quotidiano, è la mancata crescita sul fronte infrastrutturale: nessun passo avanti concreto su centro sportivo, stadio e sviluppo strutturale, elementi che avrebbero dovuto garantire un aumento dei ricavi. Al contrario, la situazione è rimasta ferma, tra annunci e iniziative rimaste sulla carta.

In questo contesto, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a cambiare rotta, tornando a un modello più sostenibile basato sul player trading: investire su profili emergenti, valorizzarli e poi cederli, seguendo una strategia già vista in passato con operazioni come quelle di Hamsik e Lavezzi, e più recentemente con Kim e Kvaratskhelia. Una linea che difficilmente si concilia con le ambizioni e le richieste di Conte.