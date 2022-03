Milan, Kalulu: "Col Napoli gara difficile, è stato davvero bello vincere"

Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero, queste le sue parole a partire dalla vittoria di domenica

Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero, queste le sue parole a partire dalla vittoria di domenica scorsa contro il Napoli: "Era una partita difficile contro un avversario forte. Loro sono vicini a noi in classifica e questo dà un’importanza in più: è stato davvero bello ottenere questo successo".

Adesso c'è l'Empoli, che gara si aspetta?

"Sarà una partita difficile. Siamo in casa, ma sappiamo che in Italia tutte le partite possono essere complicate. Lavoreremo in settimana per essere pronti per sabato".