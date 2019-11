Milan, l'ex ds Mirabelli: "Cercammo Ancelotti, non ci furono le condizioni. Callejon? Ne parlammo con Quillòn..."

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in vista del prossimo match di campionato che vedrà il Napoli proprio contro la squadra rossonera: "Volevo portare Ancelotti al Milan? Lo incontrammo per vedere quelle che potevano essere le possibilità. Ancelotti è uno dei migliori tecnici al mondo, non c'è bisogno che ne parli io bene, ne parlano i titoli. Quando parlammo lui era legato al Bayern e non ci furono possibilità, ma sono sicuro che le strade di Ancelotti e Milan si ritroveranno. Anche la Roma è una squadra molto legata a lui, Carlo non è molto vecchio. Callejon? Ne abbiamo discusso con Quillòn, ma fu un pour parler. E' un giocatore stimato dal Napoli ed anche lui ama il Napoli".