Milan, Leao: "Voglio la Champions e farmi conoscere anche al top della musica"

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao è sicuramente famoso per il suo lavoro, ovvero quello di calciatore del Milan e della Nazionale portoghese, ma è anche noto nella musica con lo pseudonimo Way45. Nel corso di una lunga intervista per VICE, ha parlato di questa sua passione: "Mio papà faceva musica quando era giovane, mio zio era DJ quindi dentro casa avevo sempre la musica vicino a me. Ho cominciato prima a scrivere, poi ho messo il beat sopra durante la quarantena. Non avevo niente da fare, non potevo andare all’allenamento ma mi allenavo a casa mia. E poi ho fatto un mini studio in casa, ho cominciato ad imparare e provare, chi era vicino a me mi ha detto che forse c’era un’occasione da portare avanti. Mi piace fare musica, andare in studio era un po’ lontano, quindi ho comprato delle cuffie, dei microfoni, quella roba lì. Il mio producer mi ha mandato quello che dovevo comprare e ho fatto un piccolo studio a casa mia, così posso fare le canzoni quando voglio. Per adesso vedo la musica come un hobby. Non penso di arrivare così al top. Ma cerco di fare le cose bene perché mi piace, anche che le persone capiscano quello che voglio dire. Adesso stiamo facendo uno studio a Lisbona, una cosa bella, vogliamo portare anche altri rapper a registrare. È una cosa step by step".